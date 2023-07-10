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        Sakarya'da ilçe belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 14:22
        Sakarya'da ilçe belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö'nün tabancayla yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli E.Ö, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

        E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Dün, iddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, ziyarete gittiği Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makamında, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılaşması sonucu tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanındaki tabancayla B.Ö'ye ateş etmişti.

        Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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