Akyazı'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Ada Caddesi üzerinde İsmail B. idaresindeki 54 HH 748 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Ali D. (78) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.