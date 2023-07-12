Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 hükümlü yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezi ile ilçelerde "aranan" kişilere yönelik 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "hırsızlık", "başkasının kredi kartını kullanma", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından haklarında 2 yıl 6 ay ile 19 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

Ekipler ayrıca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan haklarında 6 ay 10 gün ile 6 yıl 5 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı.