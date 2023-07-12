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        Taraklı'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:28
        Taraklı'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Taraklı- Gölpazarı yolu türbe mevkisinde ormanlık alan yakınındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Taraklı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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