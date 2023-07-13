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        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı

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        Giriş: 13.07.2023 - 12:12
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını tamamladı

        SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

        Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı idmanla 1. etap çalışmalarını tamamladı. Takımımız Pazar günü Bolu'da 2. etap çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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