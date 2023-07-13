Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 09:34
        Sakarya'da drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu, 22 bin lira ceza uygulandı.

        Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde otomobiliyle seyreden U.K, drift yaparken Osman Yıldırım (25) idaresindeki motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü U.K. ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen U.K'nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu, 22 bin lira idari para cezası verildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kayıp ihbarı sonrası ormanda bulundu
        Kayıp ihbarı sonrası ormanda bulundu
        Sakarya'da aranan 18 şüpheli operasyonla yakalandı
        Sakarya'da aranan 18 şüpheli operasyonla yakalandı
        Sakarya´da, '515 çetesi'ne operasyon
        Sakarya´da, '515 çetesi'ne operasyon
        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi
        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor