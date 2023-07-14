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        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:16
        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İnciksuyu Mahallesi Umurbey Caddesi'nde seyreden E.Y. (19) idaresindeki ticari araç, karşı yönden gelen bisikletli Seyit Korkmaz'a (39) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aracını kaza mahallinde bırakarak kaçan sürücü, daha sonra Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

        Geyve Şehir Stadı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kaza anında işten çıktığı öğrenilen Korkmaz'ın cenazesi cuma vakti Geyve Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Akıncı Mahallesi Kaçlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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