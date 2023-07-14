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        Başkan Yüce'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:40
        Başkan Yüce'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yüce, mesajında, tankların, silahların ve darbecilerin karşısında dimdik ayakta duran vatandaşların her birine şükranlarını sundu.

        Sakarya'daki tüm vatandaşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 20.00'da gerçekleştirecek anma programında aynı duyguyla, aynı birliktelik ruhuyla yan yana olmaya davet eden Yüce, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Adeta bu topraklarda hiçbir şer odağına geçit verilmeyeceğinin mesajını vermiştir. 15 Temmuz zalimlere karşı büyük bir zafer, dünyanın her yerinde Türkiye’ye umut bağlayan mazlum coğrafyalara da bir umut olmuştur." ifadesini kullandı.

        Yüce, 15 Temmuz'da Sakarya'nın olağanüstü bir direniş sergilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde vatan-millet sevgisi ve yüce Allah'ın bahşettiği güçle tankların önüne yatan, darbecilerin silahlarına göğsünü siper eden Sakarya halkıyla kol kola mücadele edenler olarak gururluyuz. Bu vesile ile bir kez daha ifade etmeliyim ki, o unutulmaz gecede şehadet makamına erişen kardeşlerimizin acısını ilk günkü gibi yüreklerimizde taşıyacak ve bize yaşattıkları bu gururu hiçbir zaman unutmayacağız. Yine kurşunlara siper olan gazi vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum."

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