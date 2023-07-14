Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in adı Karasu Adliyesi'nde yaşatılacak

SAKARYA (AA) - Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in ismi, Karasu Adliyesi'nde yapılan mescide verildi.

Cumhuriyet Savcısı Furkan Kafalı'nın girişimleriyle babaannesi Alime Kafalı hayrına yapılan mescidin açılışına Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Yüksel, Cumhuriyet Savcısı Ömer Korkmaz ve adliye personeli ile şehidin babası Hakkı Civelek katıldı.

Savcı Kafalı, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Civelek'e şehadetinin yıl dönümünde Allah’tan rahmet dileyerek, "Allah şehitlerimizden razı olsun, bizlere de şehadeti nasip etsin. Mescidin yapımında desteği geçen hakimlerimize, savcılarımıza, adliye personelimize ve desteklerini esirgemeyen Mustafa ve Soner Sivişoğlu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek Mescidi, TOKİ İmam Şamil Camii İmam Hatibi Mevlüt Hısım'ın yaptığı duayla açıldı.