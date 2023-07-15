Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nehir Çikolata satış merkezi törenle açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Nehir" markasıyla satışa sunduğu çikolata satış merkezi ve kafeteryanın açılışını törenle gerçekleştirdi.

Ofis Sanat Merkezi'nde kafeterya ve satış merkezi konseptiyle hazırlanan Nehir Çikolata'nın açılış kurdelesini kesen Başkan Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, "Nehir" markasıyla vatandaşlara en lezzetli ve özel çikolataları en uygun fiyatlara sunduklarını söyledi.

Çikolataların tamamının kendi üretimleri olduğunu anlatan Yüce, bunların içinde sütlü, karamelli, pembe çikolata (ruby), portakal, dolgulu, kuru meyveli çeşitlerin yer aldığını ifade etti.

Nehir markasının büyük emeklerle ortaya çıktığını aktaran Yüce, "Bu merkezimiz, mekanların en tatlısı. Büyük emeklerle ortaya çıkardığımız, ismini "Nehrin Çocukları'ndan esinlendiğimiz Nehir Çikolata evinde kendi üretimimiz çikolatalarımızı hemşerilerimize sunuyoruz. Zengin aromalı kakao çekirdeklerinden en iyi hammadde ile ürettiğimiz çikolatalarımızı, dolgulu çikolata, truff çikolata, dökme çikolata olmak üzere 3 konseptle sunuyoruz." dedi.

Yüce, oturma alanları, tadım bölümleri, göz kamaştıran tezgahlarıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Nehir Çikolata satış merkezi, paket satışın yanı sıra Sakaryalıların huzurla vakit geçirerek tadım yapabilecekleri mekan olarak hazırlandığını anlattı.

Vatandaşlara çikolata ikram edilen açılışa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, STK temsilcileri ve büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar katıldı.