Aşırı yağışların etkisiyle Melen Çayı'ndan kopan sazlık Kocaali sahiline vurdu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sağanağın ardından debisi yükselen Melen Çayı'ndan kopan sazlık parçası, Kocaali sahiline ulaştı.

Sakarya ve Düzce'den geçe hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen çaydan kopan sazlık parçası, Alandere Mahallesi'ndeki plaja vurdu.

Dalgalarla kıyıya gelen sazlığı gören tatilciler şaşkınlık yaşadı, bazı vatandaşlar parçayı sahile çekmeye çalıştı.

Tatil için Kocaali ilçesine gelen Aysun Ayan Kaya, AA muhabirine, "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk, sazlığın geldiğini gördük. Şaşırdık, bu sazlığın burada ne işi var diye. Melen'in ağzından dalgalarla bizim olduğumuz yere kadar gelmiş." dedi.