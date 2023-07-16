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        Taraklı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:15
        Taraklı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Şehit kabristanlığı ziyaretiyle başlayan etkinlikler kapsamında Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda fotoğraf sergisi gezildi.

        Akşam namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kortej eşliğinde meydana kadar yürüdü.

        Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

        Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da günün önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirlerini seslendirdiği etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve 15 Temmuz belgeselinin izletilmesinin ardından 00.13'te okunan selayla sona erdi.

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