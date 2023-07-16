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        Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:27
        Sakaryalı kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda müşterileriyle buluşturuyor

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da tekstilden sanata çeşitli alanlarda üretim yapan 600 kadın girişimci, evlerinde hazırladığı el emeği ürünlerini fuarda satarak gelir elde ediyor.

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince (SAKİKAD) Serdivan Belediyesinin katkılarıyla "Üreten Kadın Büyüyen Türkiye" sloganıyla düzenlenen fuarda, kadınların ürettiği gıdadan tekstile birçok el yapımı ürün sergileniyor.

        Serdivan AVM yanındaki alanda düzenlenen fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, burada iş imkanı bulamayan kadınların ücretsiz stant açtığını söyledi.

        Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini burada sergileyerek ticarete alıştıklarını ifade eden Aygün, "Fuarda ev tekstili, yiyecek içecek, fincanlar, ahşap oymalar, el işleri gibi birçok ürün sergileniyor. Kadınlarımızın burada yaptıkları ürünlerin satışlarını öğrenmeleri ve aktif olmaları hem de pazara ayak uydurabilmeleri onlar açısından çok faydalı oldu." diye konuştu.

        Aygün, fuar boyunca 600 kadın girişimcinin iki grup halinde stantlarda olacağını belirterek katılımcıların satışlardan memnun olduğunu kaydetti.

        - "Fuar gerçekten bizim için çok iyi oldu"

        Kadın girişimcilerden İpek Sandal da ürünlerini tanıtma ve satma anlamında fuarın kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Evde yaptığı takı tasarım, yastık kılıfı, pamuk ve keten ürünleri burada sergilediğini anlatan Sandal, SAKİKAD yönetimine teşekkürlerini iletti.

        Müberra Kocabıyık da satışlardan memnun olduğunu dile getirerek "Fuar gerçekten bizim için çok iyi oldu, çok ilgi var ve satışlarımız da çok iyi gidiyor." dedi.

        Etkinliğe katılanlara ücretsiz makyaj yapımı gösteren Ayşen Odakçay da bu sayede kadın girişimcilere destek olduğunu anlattı.

        Fuar, 19 Temmuz'da sona erecek.

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