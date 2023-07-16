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        Sapanca Gölü ve çevresi atıklardan temizlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:47
        Sapanca Gölü ve çevresi atıklardan temizlendi

        SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü ile burayı besleyen dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli su kaynağı ve turizm merkezi olan Sapanca Gölü ile gölü besleyen dere yatakları çevresinde sürdürülen temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Sapanca Gölü ve kıyısına bırakılan atıklar, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince temizlendi. Kurtköy mevkisinde ziyaretçilerin bıraktığı atıklar toplanırken, göl etrafındaki yeşil alanlar çöplerden arındırıldı.

        Ekipler, olası orman yangınlarının önüne geçmek için göl kıyısındaki cam kırıklarını da topladı.

        Temizlik çalışmaları aralıklarla sürerken, vatandaşlardan çevre hassasiyeti konusunda destek bekleniyor.

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