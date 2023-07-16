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        Sakarya'da kaza yapan arı kovanı yüklü traktörün sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:11
        Sakarya'da kaza yapan arı kovanı yüklü traktörün sürücüsü yaralandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aks kopması sonucu kaza yapan arı kovanı yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

        Altındere Osmanağa Mahallesi Atakbaşı mevkisinde arı kovanlarıyla tarladan dönen İsmail E. yönetimindeki traktörün aksı seyir halindeyken koptu.

        Kontrolden çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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