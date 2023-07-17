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        Sakarya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:29
        Sakarya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde trafo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kemaller Mahallesi'nde tavuk çiftliğindeki trafo arızasını onarmak için elektrik direğine çıkan işçi Abdurrahman Ceylan (52), yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan işçinin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

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