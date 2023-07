Sakarya sahillerinde bir haftada 41 kişi boğulmaktan kurtarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 41 kişiye müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, cankurtaran ekiplerinin Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kentin kuzeydeki 53 kilometrelik sahil şeridinde 70 cankurtaranın 45 kulede 6 jetskiyle görev yaptığı aktarılan açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı, nüfusu 5 katına çıkan kuzey ilçelerinde 7 günde toplamda 41 kişi ölümün kıyısından kurtarıldı. Bu vatandaşlardan bazıları sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı." bilgisi paylaşıldı.

Her gün 10.00-19.00 saatlerinde tüm plajların düzenini sağlayan ekiplerin cansiperane mesai ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Sahillerimizde yürüttüğümüz hayat nöbeti kapsamında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek, can kaybını önlemek için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yerli ve yabancı turistlere en huzurlu tatili sunmak, onları güvende hissettirmek en öncelikli hedefimiz. Hayat nöbetimiz sezon sonuna kadar her gün devam edecek." ifadelerine yer verildi.