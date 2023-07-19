Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da asayiş uygulaması yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 08:32
        Sakarya'da asayiş uygulaması yapıldı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu Aziz Duran Parkı ile Millet Bahçesi'nde denetim yaptı.

        Toplamda 250 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçları da denetledi.

        Uygulamada ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı, kimliği olmayan yabancı uyruklu bir kişi tespit edildi, 1 silah ele geçirildi.

        Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimlerin süreceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kayıp ihbarı sonrası ormanda bulundu
        Kayıp ihbarı sonrası ormanda bulundu
        Sakarya'da aranan 18 şüpheli operasyonla yakalandı
        Sakarya'da aranan 18 şüpheli operasyonla yakalandı
        Sakarya´da, '515 çetesi'ne operasyon
        Sakarya´da, '515 çetesi'ne operasyon
        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi
        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi