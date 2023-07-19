Sakarya'da yılın ilk yarısında 13 bin 675 kişi İŞKUR'la işe yerleşti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yılın ilk yarısında 13 bin 675 kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu temmuz ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Selda Dural başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Sakarya'nın 2023'teki istihdam rakamlarıyla iş gücü açığı görüşüldü.

Kurulda yapılan değerlendirmeye göre, İŞKUR'a 2023'ün ilk yarısında işverenlerden 26 bin 17 kişilik iş gücü talebi alındı, 13 bin 675 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi.

Ayrıca, İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlara katılan 1851 kişi iş ve meslek sahibi oldu, iş gücü yetiştirme kursları, iş başı eğitim programları ve toplum yararına programlarına katılanlar için 50 milyon 411 bin 123 lira ödeme yapıldı.

- "İŞKUR'a kayıtlı olanların sadece 3'te 1'i işsiz durumda"

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Dural, İŞKUR'a işverenlerce verilen iş gücü taleplerinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Taleplerin istenen düzeyde karşılanamadığını, bunların birçok sebebinin olduğunu aktaran Dural, "En önemlileri arasında yeteri kadar iş gücü bulunamaması, işverenlerin aradığı nitelikte iş gücünün bulunamaması neticesinde iş gücü arz ve talebinin eşleşememesi gelmektedir." ifadesini kullandı.

Dural, iş arama amacıyla İŞKUR'a kayıtlı olanların sadece 3'te 1'inin işsiz durumda olduğuna dikkati çekerek, "Diğer 3'te 2'si ise daha iyi şartlarda iş arayanlardan veya emeklilik sonrası iş arayan vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla özellikle sanayi sektöründe gözle görülür bir istihdam açığı ile yeterli eleman bulamama durumu ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da iş gücü taleplerinin karşılanması konusunda farklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İş Kulübü faaliyetleriyle kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamında bulunanlar, madde bağımlıları ve şiddet mağduru kadınlar ile farklı sosyal gruplara yönelik dezavantajlı iş arayanların iş gücüne katılımlarına destek verdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan bireysel danışmanlık faaliyetlerimizle de iş arayanlar ile işverenlerin eşleşme oranlarını artırıyoruz. Dolayısıyla 2023 yılının ilk 6 ayında İş Kulübü faaliyetlerimize katılanlar ile bireysel danışmanlık hizmetimizden yararlanan kişi sayısı 21 bin 937 kişiye ulaşmıştır. Bu hizmetlerimizin amacı, işverenlerimizin iş gücü ve istihdam açığını kapatmak ve daha fazla iş arayanın istihdama katılmalarını sağlamaktır."