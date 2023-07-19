Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Serdivan ilçesindeki Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bulunan dönel kavşakta hafif ticari araçla çarpışan panelvanın devrilmesi görülüyor.
Serdivan ilçesindeki diğer kazanın görüntülerinde de Çark Caddesi'ndeki dönel kavşakta manevra yapan motosiklete, otomobilin çarpması yer alıyor.
Adapazarı ilçesinde ise kontrolsüz kavşağa giren bir panelvanın motosiklete çarpması kameralara yansıyor.