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        Sakarya'da 4 yaşındaki yeğenine silahla ateş ettiren kişiye gözaltı

        Sakarya'da, küçük yaştaki yeğenine silah kullandıran kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:52
        Sakarya'da 4 yaşındaki yeğenine silahla ateş ettiren kişiye gözaltı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da, küçük yaştaki yeğenine silah kullandıran kişi gözaltına alındı.

        Serdivan ilçesinde yaşayan F.C. (46) 4 yaşındaki yeğenine silah vererek ateş ettirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere ilişkin inceleme başlatan polis, F.C'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadesinde, görüntülerin 2015'te çekildiğini ve silahın kuru sıkı olduğunu beyan eden F.C'nin, 8 yıl önceki görüntüyü kendi hesabından yeniden paylaştığını aktardığı öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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