Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneğinden Vali Kaldırım'a ziyaret

SAKARYA (AA) - Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı ve Ceylandere Mahallesi Muhtarı Ceyhun Keleş ile Kaldırım'ı ziyaret eden Korkmaz, Büyük Akgöl'ün Sapanca'dan sonra kentin ikinci büyük gölü olduğunu belirtti.

Büyük Akgöl'ün doğal güzellikleriyle tanındığını aktaran Korkmaz, "Bugün ise yıllardır temizlenmediğinden ve sık sık oluşan alg patlamasından dolayı balıklarımız ölmekte. Bu da bölge halkı arasında büyük üzüntü yaratmaktadır. Bir kısmı Karasu sınırlarında kaldığı için kapakların açılmasıyla gölün suları Sakarya Nehri'ne akmaktadır. Bu da gölümüzün kurumasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, göle ilişkin sorunların çözülmesi için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Vali Kaldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuyla ilgileneceğini ifade etti.