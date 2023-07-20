Geyve'de yeni yerleşim alanına içme suyu hattı yapılıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde yeni yerleşimin bulunduğu bölgeye içme suyu hattı kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, altyapı çalışmaları kapsamında hazırlanan projeyle bölge halkına kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştıracak.

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Umurbey Mahallesi'ne kazandırılacak 1500 metrelik yeni hatla kesintisiz içme suyu musluklara taşınırken, kayıp ve kaçağa da geçit verilmeyecek.

Çalışmalar aralıksız sürdürülürken, hattın kısa süre içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.