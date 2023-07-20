Evlat acısı yaşayan baba organ ve kök hücre bağışı farkındalığı için pedallıyor

SAKARYA (AA) - Adana'da, oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletle çıktığı tur kapsamında Sakarya'ya geldi.

Çocuklar için "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla Çanakkale'den Adana'ya bisiklet turunu başlatan Yücel, güzergahındaki şehirleri geçerek Sakarya'ya ulaştı.

Adana'da gazetecilik yapan 44 yaşındaki Yücel, AA muhabirine, organ ve kök hücre nakli konusunda toplumsal bilinci artırmak için çıktığı yolun 1583'üncü kilometresinde Sakarya'ya geldiğini söyledi.

Yücel, 10 yıl önce beyin tümöründen vefat eden oğlu Utku'nun organlarını bağışlayarak başka hayatlara dokunduğunu ifade etti.

Acılı bir baba olarak lösemili çocukların hayatlarını kaybetmelerine tahammül edemediğini dile getiren Yücel, toplumsal farkındalık için 2017 yılında Adana-İstanbul rotasında pedal çevirdiğini anlattı.

Türk Kızılayın bu konularda önemli çalışmalar yaptığını işaret eden Yücel, Türkiye'de daha önce ilik bankası olmadığını, Türk Kızılayın bu bankayı kurarak binlerce çocuğa umut olduğunu dile getirdi.

Yücel, geçen hafta 1 milyonuncu kök hücre donörüne ulaşıldığını aktararak "Gittiğim şehirlerde de bıkmadan usanmadan yazın bu kavurucu sıcağı altında bisikletle dolaşıyorum. Evet zor, sıcak nedeniyle çok sorunla karşılaşıyorum ama bir çocuğu daha yaşatabilecek olmanın umudu var. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarla 300'den fazla çocuğa uygun ilik bulunmasına vesile oldum. Yani 300 çocuk benim evladım gibi hayatını kaybetmedi, 300'den fazla anne baba benim gibi evlat acısı yaşamadı. Tüm zorluklara rağmen yoluma devam edeceğim." diye konuştu.

Çanakkale'den başlayan yolculuğuna, Karadeniz üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine devam edeceğini belirten Yücel, turu 7 bin kilometreden fazla mesafe katederek oğlunun doğum günü olan 10 Ekim'de Adana'da tamamlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.