Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Karasu'da yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Karasu ilçesindeki yaz spor okullarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için ilçeye gelen Eminoğlu, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra spor salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları açılış törenine katılan Eminoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Karasu'nun kendisi için kıymetli olduğunu ifade eden Eminoğlu, ilçeye gereken yatırımların yapılması için çalışacaklarını kaydetti.

İlçe stadına da giden Eminoğlu, Karasuspor'un altyapı antrenmanlarını izledi, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Eminoğlu'na ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da eşlik etti.