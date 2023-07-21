Sakarya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde İ.Ö. (36) idaresindeki 06 SE 795 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola kontrolsüz çıkmak isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra takla attı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi L.Ö. (37) ile çocukları B.H. (9) ve 8 aylık Ö.D.Ö, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.