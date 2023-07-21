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        Sakarya'da hasta nakil aracıyla traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:48
        Sakarya'da hasta nakil aracıyla traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktör ile hasta nakil aracının karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Ü.G. idaresindeki 06 FV 4696 plakalı hasta nakil aracı, Karasu-Adapazarı yolu Darıçayırı sapağında aynı yönde giden Yusuf C. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör ve hasta nakil aracı yola savruldu.

        Kazada, takla atarak yan dönen traktör sürücüsü Yusuf C. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan hasta nakil aracının içinde hasta olmadığı öğrenildi.

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