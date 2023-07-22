Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:44
        Sakarya'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Karaosman Mahallesi'ndeki bir evde K.A. (49) ile erkek arkadaşı H.E. (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu H.E'nin tabancayla ateş ettiği K.A. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        H.E. ile olay esnasında evde bulunan arkadaşı M.A (45), polislerce gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        "Belarus’a saldırı, Rusya’ya saldırıdır"
        "Belarus’a saldırı, Rusya’ya saldırıdır"
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        CHP'de kritik toplantı başladı
        CHP'de kritik toplantı başladı
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Sevgilisinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
        Sevgilisinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da hasta nakil aracıyla traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da hasta nakil aracıyla traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Sakarya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Otomobil takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Otomobil takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Afetzedelerin temel ihtiyaçları "Afet Treyleri" ile karşılanacak
        Afetzedelerin temel ihtiyaçları "Afet Treyleri" ile karşılanacak