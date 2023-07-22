Sakarya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi

SAKARYA (AA) - Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da yaşayanlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahilleri ile Sapanca Gölü kenarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 34 dereceye çıktığı kentte sıcaktan bunalanlar Karasu ve Kocaali sahiline akın etti.

Denize girenler yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler de Sapanca Gölü ile İl Ormanı Tabiat Parkı'na gitmeyi tercih etti.

Çocuklar göle girerken aileler de gölgede piknik yaptı.

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler sahildeki kafeteryalarda vakit geçirdi.