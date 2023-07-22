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        Sakarya'da tartıştığı kadını öldürdüğü iddia edile zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:44
        Sakarya'da tartıştığı kadını öldürdüğü iddia edile zanlı tutuklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Karaosman Mahallesi'ndeki bir evde dün tartıştığı K.A'yı (49) ile tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan erkek arkadaşı H.E. (49) ve olay sırasında evde olduğu için yakalanan M.A'nın (45) polisteki işlemleri tamamlandı

        Çıkarıldıkları cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişiler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan H.E. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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