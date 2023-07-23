Sakarya'da tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tankerle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu Göynük'ten Taraklı istikametine seyreden Hüseyin K. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde giderken manevra yapan Erdoğan K. idaresindeki 10 AHY 958 plakalı tankerle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcu Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.