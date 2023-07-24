Sakarya Valisi Kaldırım'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım mesajında, kamuoyunun haber alma hürriyetinin en önemli dönüm noktası olarak nitelendirebilecek ve her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaya başlanan 24 Temmuz 1908 tarihinin, Türk basınında sansürün kaldırılarak basın mensuplarının ülkede daha demokratik şartlarda ve özgür ortamda görev yapmaları açısından önemli adımın atıldığı çok özel bir gün olduğunu belirtti.

Vali Kaldırım, geleneksel mecralarla birlikte teknolojinin büyük dönüşüm yaşayarak hızla geliştiği ve yeni nesil iletişim imkanlarının etkin ve hızlı şekilde her alanda yaygınlaştığı son yıllarda, toplumun doğruyu bilmesi, bilgilendirilmesi ve gerçekleri tam manasıyla öğrenme ihtiyacının bugünkü şartlarda daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Basın camiasının güzide mensuplarının, zenginleşen iletişim dünyasında bilişim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak toplum ile kamu arasında köprü olma görevini büyük sorumlulukla sürdürdüğünü aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:

"Her türlü zorlukta özveriyle görev yapmakta, her koşulda yeri geldiğinde hayatlarını bile tehlikeye atmak suretiyle üstlendikleri misyonu yerine getirmeye gayret gösteriyorlar. Bu açıdan bakıldığında meslek ilkelerini tam manasıyla benimsemiş ve yine kamu görevi de ifa etmeyi şiar edinmiş kıymetli basın mensuplarımızın, milli, manevi ve toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alarak şeffaf, demokratik, hukuk devleti anlayışının tam olarak yerleşmesinde üzerine düşen görevi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da duyarlılıkla yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınında sansürün kaldırılışının 115'inci yıl dönümünde, başta Sakarya'mızda faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajansların temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın değerli mensupları olmak üzere mesai kavramı gözetmeden, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."