SAÜ akademik ve bilimsel çalışmalarıyla "araştırma üniversitesi" olma hedefine doğru ilerliyor Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), son 1 yılda yaptığı akademik ve bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası birçok sıralamada üst basamaklarda yer alma başarısı gösterdi.

SAKARYA (AA) - Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), son 1 yılda yaptığı akademik ve bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası birçok sıralamada üst basamaklarda yer alma başarısı gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hamza Al'ın göreve başlamasıyla araştırma üniversitesi olma hedefine odaklanan SAÜ, son bir yıldaki çalışmalarıyla dünyada ve Türkiye'de birçok sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

Bu kapsamda University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünyadaki en iyi üniversitelerin 78 bilim alanına göre listelendiği sıralamada, üniversitelerin bilim alanlarına göre ürettiği makale ve atıflar dikkate alınarak son 5 yılın akademik performansı değerlendirildi.

Clarivate Analytics InCites tarafından sağlanan nesnel verilerin kullanıldığı sıralamada Sakarya Üniversitesi, Türk üniversiteleri içerisinde makine ve malzeme mühendisliği alanlarında Türkiye'de ilk 10'da yer aldı. Böylece Sakarya Üniversitesi, 2 alanda sıralamasını yükseltirken, 2 yeni alanda da sıralamalara girdi.

SAÜ, matematik bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanlarında ise ilk 20'de yer buldu. Hazırlanan raporda genel sıralamada Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 17. sırada yer alarak büyük başarıya imza atan SAÜ, dünya sıralamasında 1498. sıradan 1360. sıraya yükseldi.

- SAÜ, Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne sahip tek üniversite

Bölümlerinin büyük çoğunluğu akredite olması açısından Türkiye'de ilk sırada olan SAÜ, aynı zamanda yükseköğretimde Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne sahip tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

Geçen aylarda akademik çalışmaların açıklandığı QS Dünya Sıralaması'nda Türkiye'deki devlet üniversiteleri içerisinde 10. sırada yer alan SAÜ, Asya Üniversiteleri sıralama sonuçlarına göre, 31 bölgeden 669 üniversite arasında 301-350 sırada yer alarak önceki yıllara göre büyük ilerleme kaydetti.

SAÜ, UI Green Metric Dünya Üniversite Sıralaması'na göre, 208'den 186. sıraya, Türkiye'de ise 15'ten 12. sıraya yükseldi.

TÜBİTAK'ın 2023 yılı "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" raporuna göre SAÜ, 18 ana ve 108 alt araştırma alanında üst sıralarda yer alıyor. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversiteler arasında ise 351-400 bandında yer alıyor.

Sakarya Üniversitesi, 2023'te Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) yeni vizyonu arasında yer alan Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nde pilot üniversite olarak seçildi. "Bilişim ve siber güvenlik" alanında önemli çalışmalar yürüten SAÜ, YÖK tarafından bilgi güvenliği konusunda "öncelikli alan" misyonuna sahip üniversite ilan edildi.

Sakarya Üniversitesi ayrıca, 55 lisans, 14 lisansüstü program olmak üzere toplam 69 programı akredite edilmiş, Türkiye'de birinciliğini sürdüren üniversite olma özelliğine sahip.

- "Sıralamalarda yükselen başarımız bu çalışmaların sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Al, peş peşe gelen başarılarla SAÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşacağına inandığını belirtti.

Bu süreçte katkı sağlayan Araştırma Dekanlığı, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, akademik ve idari personele teşekkür eden Al, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıktık, tüm ekip olarak buna odaklandık. Son 1 yıl içerisinde kurumumuzu bu hedeflere taşıyacak çok değerli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Birçok hocamız TÜBİTAK 1001, 1002 gibi önemli projelerde yer aldı. Q1 dergilerde yapılan yayınlar sürekli artıyor. Uluslararası ve ulusal sıralamalarda yükselen başarımız, bu çalışmaların sonucudur."