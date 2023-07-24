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        SATSO Başkanı Altuğ, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:10
        SATSO Başkanı Altuğ, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Altuğ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentteki bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

        Gazetecilerin bayramını kutlayan Altuğ, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğini belirtti.

        Altuğ, 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılmasıyla demokrasi ve özgürlük yolunda önemli adım atıldığına işaret ederek, böylece haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan 24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını kaydetti.

        Basının önemini, etkinliğini ve paydaşlığını her zaman öncelediklerini dile getiren Altuğ, şunları söyledi:

        "Yaptığımız faaliyetlerde basının pozitif algısı demek, Sakaryalının algısı demektir. Bu yüzden şehir adına yapacağımız çalışmaları doğru ifade etmek, şeffaflıkla aktarmak, samimiyetle anlatmak bizim önceliklerimiz arasındadır. Biz beraber yol aldığımızda, aynı yöne baktığımızda bu şehir hedeflediğimiz noktaya gelecektir. Bu vesileyle ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri, radyo, TV ve dergi olmak üzere bütün basın mensuplarının bayramını kutluyorum."

        SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan da doğru, objektif ve tarafsız habercilik için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

        Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin de her yıl geleneksel olarak bir araya gelmelerine vesile olan SATSO'ya teşekkür etti.

        Gazetecilerle kahvaltı yapan Altuğ, daha sonra soruları yanıtladı.

        Etkinliğe, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (RATED) Başkanı Remzi Adıyaman, Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Gümüşel, Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, SATSO 12. Meslek Komitesi Temsilcisi Güven Hasbaş ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

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