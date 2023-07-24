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        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:00
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        SAKARYA (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ulu, mesajında, basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini belirtti.

        Basın kuruluşlarının bölge ve dünyadaki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı şekilde kamuoyunun bilgisine sunduğuna dikkati çeken Ulu, "Türk basını, tarihin her döneminde kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içinde başarıyla yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

        Erol Ulu, halkın basın aracılığıyla sıkıntı ve taleplerini duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Basın, milletin müşterek sesidir.' Bu anlamda mesai mefhumu gözetmeksizin her zorlu şartta emek vererek toplumumuza bilgi akışı sağlayan basın mensuplarımız çok özel ve önemli görev icra etmektedir. Toplumun aydınlatılması gibi önemli görevi yerine getirmek için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum."

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