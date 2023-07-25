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        Başkan Yüce, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:17
        Başkan Yüce, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Yüce, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

        Toplum içerisinde ilişkiyi düzenleyen en önemli kavramın iletişim olduğuna değinen Yüce, haberleşme ve haber alma ihtiyacının insanoğlu için en eski çağlardan beri elzem durum haline geldiğini söyledi.

        Dijital çağda bilgiye ulaşmanın çok daha kolay hale geldiğine değinen Yüce, basın çalışmalarının bu konuda önem arz ettiğine işaret etti.

        Yüce, ülke olarak gelişmenin, kalkınmanın, güçlenmenin ve hedeflere ulaşmanın en önemli kurumlarından birisinin basın olduğuna dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları medya kanalları aracılığıyla vatandaşlara duyurduklarını anlattı.

        Basının en temel görevinin, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlara aktarmak olduğunun altını çizen Yüce, bu görev sırasında karşılaşılan güçlüklerin aşılması için gereken desteği verdiklerini ifade etti.

        Yüce, basın mensuplarının saat ve mevsim gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak, "Basınımız, bu topraklarda olup biteni, doğru ve tarafsız şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edecektir. Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarımıza şahsım, kurumum ve tüm Sakarya adına bir kez daha şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (RATED) Başkanı Remzi Adıyaman, Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

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