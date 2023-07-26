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        Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:13
        Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

        SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde ilk mezuniyet töreni yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Altınsoy, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Törende konuşan Dekan Yıldız, eğitim hayatları boyunca azim ve başarı gösteren öğrencilerin diş hekimliği alanında geleceğin parlak isimleri olacaklarına inandığını ifade etti.

        Öğrencilerin fakültenin kuruluş aşamasından bu yana büyük özveride bulunduğunu aktaran Yıldız, "Mezuniyet sonrasında da öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye devam edin. Sağlığınıza dikkat edin ve mesleki uzmanlıkta çekinmeden ilerleyin. Sizlere başarı dolu hayat diliyor, yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Fakülte birincisi Elif Tuğçe Nacar da eğitimci ailenin içinde büyümenin kendisi için büyük şans olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sevgili meslektaşlarım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' sözünü boşa çıkarmamak için etik kurallarımızdan vazgeçmeyeceğimiz, karşımıza bizim gibi bir diş hekimliği fakültesi öğrencisi çıktığında ona iyi davranacağımız, bilim ve ilimin ışığında hep vizyon sahibi, hep yenilikçi olacağımız bir meslek hayatı diliyorum. Yolumuz açık olsun."

        Konuşmaların ardından fakülte birincisi Nacar, ikinci Ece Yılmazgöz ve üçüncü Muhammet Can Eren'e mezuniyet belgeleri protokol ve akademisyenler tarafından verildi.

        Törende 5. sınıftan mezun olan öğrenciler, 4. sınıftakilere bayrak ve görevlerini devretti. Mezuniyet töreni, öğrencilerin aileleri, öğretim elemanları ve akademisyenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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