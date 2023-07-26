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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden orman yangınlarına karşı uyarı:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:48
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden orman yangınlarına karşı uyarı:

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı vatandaşları daha hassas davranmaları yönünde uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Afrika sıcaklarının etkili olduğu bugünlerde herkesin bilinçli ve dikkatli davranmasının elzem olduğu vurgulandı.

        Çeşitli şehirlerde orman yangını haberlerinin üzülerek takip edildiği aktarılan açıklamada, "Bu sebeple orman içinde, yakınlarında ve tüm yaşam alanlarında doğaya yakıcı madde atmayın ve yangın çıkarabilecek atık maddeleri bırakmayın. İçinde su bırakılan pet şişe, cam şişeler ve plastik atıklar, doğada yangın çıkmasına neden olabiliyor." uyarısı yapıldı.

        Özellikle pet şişede bırakılan suyun, güneş ışınlarıyla buluştuğunda mercek görevi görerek yangına sebebiyet verebildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "En ufak kıvılcım büyük kayıplara neden olabilir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için uyarıyoruz. Nefes alabileceğimiz, hayat kaynağımız ormanlarımızı dikkatlice koruyup olumsuz durumda süratle gerekli ihbarları yapalım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle 24 saat teyakkuz halindeyiz."

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