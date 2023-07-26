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        Sakarya'da sıcak hava etkili oluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:03
        Sakarya'da sıcak hava etkili oluyor

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da sıcak hava etkisini gösteriyor.

        Kentte 40 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle daha önce yoğunluk yaşanan park ve bahçeler sessizliğe büründü.

        Sıcak havadan bunalanlardan bazıları ağaçların gölgesinde, bazıları da çeşme ve süs havuzlarının başında suyla serinlemeye çalıştı.

        Adapazarı ilçesinde şemsiye yardımıyla sıcaktan korunmaya çalışanlar, yürümek için daha çok bina gölgelerini tercih etti.

        Sıcak hava, dondurmacılarda da yoğunluğa neden oldu. Çalışanlar, talebi karşılamak için yoğun mesai harcadı.

        Sıcak havadan olumsuz etkilenen kuşlar da Aziz Duran Parkı'ndaki havuzdan bolca su içti.

        Çeşme başında suyla serinlemeye çalışan Murat Karaçoban, AA muhabirine, sıcak havadan çok bunaldığını belirterek, "Otobüsle geldim, daha çok sıcak oldu. Ben de başımı çeşmeye sokayım dedim. Ancak öyle serinledim. Çok sıcak." diye konuştu.

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