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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Basın Sitesi konutlarını gezdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:27
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Basın Sitesi konutlarını gezdi

        SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Alandüzü Mahallesi'nde yapımı süren Basın Sitesi konutlarını gezdi.

        Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) girişimiyle kentteki gazeteciler için TOKİ işbirliğiyle Alandüzü'nde 2021'de yapımına başlanan 159 konutun son aşamaya gelen inşaatlarını yerinde görüp inceleyen Tever, SGB Başkanı Müjdat Çetin ve yönetimi ile şantiye şefi Kadir Dönmez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Konutların kısa sürede tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Tever, "Başta basın mensuplarımız olmak üzere burada konut sahibi olacak hemşehrilerimizin konforlu ve modern şekilde barınma ihtiyacını karşılayacak bu yapıların şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Çetin de "AK Parti İl Başkanımız Yunus Tever'e konutlarımızın inşaatına başlama süresinden beri ilgisi ve sorunlarımızın çözümü konusundaki yardımları nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Tever'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Enis Aksoy da eşlik etti.

        SGB Yönetim Kurulu üyeleri Yücel Velioğlu, İbrahim Çorbacı ve Nuri Tokyürek de konutların son aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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