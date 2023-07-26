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        Sakarya'da denize gireceklere "rip akıntısı" ve dalga uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:48
        Sakarya'da denize gireceklere "rip akıntısı" ve dalga uyarısı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 3 gün süreyle oluşması beklenen "rip akıntısı" ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.

        Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.

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