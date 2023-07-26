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        "Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler sahili temizledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:20
        "Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler sahili temizledi

        SAKARYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Tekirdağ'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler Karasu sahilinde çevre temizliği yaptı.

        Proje kapsamında kente gelen Çerkezköy Gençlik Merkezi'nin 40 gönüllü öğrencisi, ilçenin doğal güzelliklerini gezdi. Öğrenciler, programlarının doğa günü etkinliğinde Karasu sahilindeki çöpleri topladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Ataç, gazetecilere, misafir öğrencilere kentin tanıtımının ardından temizlik yaptıklarını belirtti.

        Proje Koordinatörü Beyza Nur Durna da Sakarya'ya çeşitli gönüllülük faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri yapmak için geldiklerini söyledi.

        Sakarya'nın unutulmaya yüz tutmuş değerleri ve kültür mirasını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını da anlatan Durna, "Öğrencilerimiz bu projeyle dostluk bağı kuruyor ve gittikleri şehirlere renk katarak kendilerinden birer iz bırakıyor." dedi.

        Proje gönüllülerinden Zeynep Karaca da sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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