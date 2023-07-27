Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:11
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Fatih Ş. idaresindeki 54 FS 734 plakalı otomobil, Akyazı Kızılcıkorman mevkisinde Özer B'nin kullandığı 31 AJ 134 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

        Benzer Haberler

        Kocaali'de freni boşalan otomobil istinat duvarından düştü
        Kocaali'de freni boşalan otomobil istinat duvarından düştü
        "Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler sahili temizledi
        "Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler sahili temizledi
        Sakarya'da denize gireceklere "rip akıntısı" ve dalga uyarısı
        Sakarya'da denize gireceklere "rip akıntısı" ve dalga uyarısı
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Basın Sitesi konutlarını gezdi
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Basın Sitesi konutlarını gezdi
        Sakarya'da sıcak hava etkili oluyor
        Sakarya'da sıcak hava etkili oluyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak