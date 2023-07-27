Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kayrancık, Küçükhataplı ve Büyükhataplı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, kırsal mahallelerde istişare ve ihtiyaç tespitiyle çalışıldığını, vatandaşları memnun etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Küçükhataplı Mahallesi'nin ihtiyaçlarının giderildiğini ayrıca buraya cemiyet alanı kazandırılacağını aktaran Işıksu, çalışmalara ilişkin şunları paylaştı:

"Büyükhataplı'mızda tarla yolları başta olmak üzere mahallemizin yollarında bakım-onarım ve V kanal çalışmaları yaptık, futbol sahası kazandırdık, Kur'an kursu ve muhtarlık binası tamam, 4 sokak ve 1 bağlantı yolunu yeniledik, sosyal tesis için ise hazırlık sürecimiz devam ediyor. Kayrancık neye ihtiyaç duyduysa hamdolsun yerine getirdik. V kanal, yollarda bakım-onarım ve asfalt tadilat çalışmaları, çocuk parkı, spor parkı ve basketbol sahası tamam. Futbol sahası çalışmamız başladı ve 4 sokağı da yeniliyoruz. Kayrancık Mahallemize bir de sosyal tesis kazandırıyoruz, hayırlı olsun. Gayretle çalışmaya devam."

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan da vatandaşlarla istişarelerini hep sürdürdüklerini belirterek, "Çok şükür Adapazarı'mızda ihtiyaçlar gayretle çözüme kavuşturuluyor. Mutlu Işıksu Başkanımız ve ekibi hep sahada, gönül belediyeciliğinin tüm gerekliliklerini yerine getirmek için çok çalışıyor, teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Işıksu'ya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri Besim Kıratlı, Yavuz Meşe ve Metin Müftüoğlu ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.