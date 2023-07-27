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        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:59
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

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