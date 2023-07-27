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        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 5 araçtan 4'ü dünya yollarında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:01
        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 5 araçtan 4'ü dünya yollarında

        SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 129 bin 416 aracın yüzde 81,1'ine denk gelen 105 bin 21'i yurt dışına gönderildi.

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7'nci sırada bulunan Sakarya'da, ocak-haziran döneminde en fazla dış satım yapılan sektör yüzde 88 ile otomotiv oldu.

        Yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya'da en çok ihracat, 2 milyar 429 milyon 5 bin dolarla otomotiv alanında gerçekleştirildi.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 765 bin 282 taşıtın 516 bin 121'i ihraç edildi.

        Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya ise ürettiği 129 bin 416 aracın yüzde 81,1'i olan 105 bin 21'ini yurt dışına sattı. Böylece Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 16,9'unu gerçekleştiren Sakarya, ihracat pastasındaki yüzde 20,3'lük payıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

        Söz konusu dönemde geçen yıl 103 bin 689 otomotiv ihracatı gerçekleştiren Sakarya, bu yıl yüzde 1,2 artışla dış satımdaki yükselişini sürdürdü.

        - Günde 715 araç banttan indirildi

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, ocak-haziran döneminde 101 bin 123 otomobil, 938 midibüs, 669 otobüs, 51 kamyonet, 420 küçük kamyon, 26 bin 215 traktör olmak üzere toplam 129 bin 416 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 715 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

        Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın ilk 6 ayında 101 bin 123 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üretti. Şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 93,1'ine denk gelen 94 bin 239 aracı yurt dışına sattı.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplam 2 bin 78 araç imal etti.

        Geçen yıl ocak-haziran döneminde 375 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 148,2 artışla 931 aracı yurt dışına sattı.

        Aynı dönemde 26 bin 215 traktör üreten TürkTraktör ise bu araçların 9 bin 851'ini ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-haziran döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        Firma Üretim İhracat
        Toyota 101.123 94.239
        TürkTraktör 26.215 9.851
        Otokar 2.078 931
        Toplam 129.416 105.021
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