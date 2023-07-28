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        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:58
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının devam etmesi nedeniyle kaymakamlıklarca 2 ilçede denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

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