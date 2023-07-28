Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere darbederek araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere darbederek araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
D-100 kara yolu Hendek kesiminde M.C.Y. idaresindeki 78 ABB 468 plakalı otomobildekiler ile H.Y. yönetimindeki 54 KA 854 plakalı otomobilde bulunanlar arasında trafikte sözlü tartışma çıktı.
Yol üzerindeki trafik ışıklarında 54 KA 854 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.
Tartışmanın büyümesi üzerine 54 KA 854 plakalı otomobilden inenler, diğer aracın camını kırdı, içindeki kişileri darbetti.
Saldıranlardan kaçarak kurtulan kişiler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, zanlılar G.K, S.Y, İ.Y. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.