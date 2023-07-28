Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere darbederek araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:58
        Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere darbederek araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        D-100 kara yolu Hendek kesiminde M.C.Y. idaresindeki 78 ABB 468 plakalı otomobildekiler ile H.Y. yönetimindeki 54 KA 854 plakalı otomobilde bulunanlar arasında trafikte sözlü tartışma çıktı.

        Yol üzerindeki trafik ışıklarında 54 KA 854 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.

        Tartışmanın büyümesi üzerine 54 KA 854 plakalı otomobilden inenler, diğer aracın camını kırdı, içindeki kişileri darbetti.

        Saldıranlardan kaçarak kurtulan kişiler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, zanlılar G.K, S.Y, İ.Y. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığınca aşure dağıtıldı
        Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığınca aşure dağıtıldı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 5 araçtan 4'ü dünya yollarında
        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 5 araçtan 4'ü dünya yollarında
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'dan mahalle ziyaretleri