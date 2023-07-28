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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:02
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Korer Koral, lige en iyi şekilde hazırlanıp hedeflerine doğru ilerlemek istediklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da mücadele edecek takımın Bolu'da sezon öncesi kampını sürdürdüğü ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Koral, takım içindeki uyumun gerek kondisyonel gerek mental anlamda oldukça iyi seviyelere ulaştığını vurgulayarak, "Lig başlayana kadar olan süreçte en iyi şekilde hazırlanıp, her adımı kazanarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Her zaman yanımızda olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve kulüp yöneticilerimize bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum iyi bir sezon geçireceğiz. Yolumuz açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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