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        Sakarya'da ata tohumundan 1,5 kilogramlık domates yetiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:19
        Sakarya'da ata tohumundan 1,5 kilogramlık domates yetiştirildi

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seracılık yapan Tayyip Sayılı, ata tohumundan 1,5 kilogramlık domates yetiştirdi.

        Düzyazı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Sayılı, AA muhabirine, hobi olarak 4 yıldır seracılık yaptığını söyledi.

        Serada domates, salatalık, biber ve çilek ektiğini belirten Sayılı, dededen kalma tohumlarla yetiştirdiği "pembe domates" olarak da bilinen organik domatesin 1,5 kilograma ulaştığını aktardı.

        Sayılı, ata tohumlarıyla yetiştirdiği sebzelerden güzel sonuçlar aldığını dile getirerek, "Herhangi bir ilaç, hormon veya bunları etkileyecek bir koruyucu madde içermez, tamamıyla doğal ortamda yetiştiriyoruz. Eski yıllara dayandığından biz de geleneklerimizi, eskilerden bize kalan miraslarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunu devam da ettireceğiz." diye konuştu.

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